Москва онлайн покажет светопиротехническое шоу "Код единства"

24 сентября на Гребном канале состоится закрытие Московского международного фестиваля "Круг света". Представление будет состоять из двух частей. Зрители увидят световую новеллу "Код единства", которая расскажет, что делает миллионы людей единой нацией, и покажет экскурсию по общей истории. В завершение фестиваля зрителей ждет музыкально-пиротехническое представление, в небе раскроются заряды калибром до 400 мм.
24 сентября в 20:30 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
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