Москва онлайн покажет световое шоу "Приключения Алисы" в "Коломенском"

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Музей-заповедник "Коломенское" на время фестиваля "Круг света" превратится в "Парк сказок". Территория площадью более полутора гектаров наполнится световыми инсталляциями и видеомэппинговыми шоу на фасадах зданий. Гости встретят персонажей детских произведений, попадут в "Театр теней", а световые человечки исполнят перед ними зажигательный танец.

Мы покажем прямую трансляцию светового шоу "Приключения Алисы" со стен Передних ворот Государева двора. Смотрите трансляцию 22 сентября в 19:30 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.