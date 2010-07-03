Движение начали перекрывать на ряде улиц столицы из-за "Круга света"

18:19
18:19
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Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Движение транспорта на ряде столичных улиц начали перекрывать и ограничивать в связи с проведением фестиваля "Круг света", сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу информационного центра транспортного комплекса города.
Как уточняется, перекрытия и ограничения будут действовать на ряде улиц с 20 по 24 сентября. В этот период с 17:00 до 23:00 будет перекрыто движение по улице Петровке – от Дмитровского переулка до Театрального проезда.
"Движение по участку дороги – от улицы Крылатской, дома 8, до улицы Нижние Мнёвники и на развороте под Крылатским мостом перекроют с 20 по 22 сентября и 24 сентября с 18:00 до 23:00. Движение полностью перекроют на съезде с дублера Рублевского шоссе на улицы Ярцевской – от Рублевского шоссе до улицы Ярцевской, дома 29, корпуса 3, с 20 по 22 сентября и 24 сентября с 21:00 до 23:00", – говорится в сообщении.
С 20 по 22 сентября и 24 сентября с 21:30 до 23:00 ограничения вводятся на одной полосе на участке улицы Крылатской – от улицы Нижние Мнёвники до Рублевского шоссе и на улицы Ярцевской – от Рублевского шоссе до дома 29, корпуса 3.
IX Московский международный фестиваль "Круг света" пройдет на девяти площадках с 20 по 24 сентября. Представления покажут на Гребном канале, Театральной площади, комплексе зданий на проспекте Сахарова, в парке "Коломенское", Останкинском парке, Политехническом музее, Музее Победы, концертном зале Arbat Hall и центре Digital October.
Организаторы фестиваля планируют найти площадки в ТиНАО для проведения следующего мероприятия. Ожидается, что в этом году "Круг света" посетит порядка трех миллионов человек.
В прошлом году шоу установило два рекорда Гиннесса. Оно попало в книгу рекордов в номинациях "Самая большая проекция на водную поверхность" и "Самое большое число одновременно зажженных горелок".
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