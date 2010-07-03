Воздух в поездах "Иволга" будут обеззараживать

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Воздух в поездах "Иволга" на Московских центральных диаметрах (МЦД) будут обеззараживать с помощью ультрафиолетовых ламп, установленных в систему вентиляции, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Как отмечается, система будет обеззараживать воздух при помощи бактерицидного УФ-излучения.

"Воздух, прежде чем попасть в салон вагона, проходит через специальные ультрафиолетовые лампы. Для увеличения бактерицидной эффективности жалюзи защитных решеток установки покрыты фотоактивным слоем на основе диоксида титана", – говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что этот способ очистки воздуха убивает до 99% бактерий.

Эффективность системы обеззараживания была протестирована во Всероссийском научно-исследовательском институте железнодорожной гигиены, добавили в пресс-службе.

В поездах будет поддерживаться комфортная температура воздуха. В зависимости от времени года она будет варьироваться от 18 до 24 градусов.

В вагонах "Иволги" установлены удобные кресла и поручни. Также в вагонах широкие проходы, крепления для велосипедов ми колясок и современные туалеты. Во всех 39 поездах можно будет одновременно зарядить более 12 тысяч гаджетов.

Поезда спроектированы в России. Их собирают на Тверском вагоностроительном заводе. Перевозчик на первых двух диаметрах АО "Центральная ППК" закупила 39 таких поездов для МЦД. Вагоны оснащены Wi-Fi и USB-зарядками.

Курсировать составы будут каждые пять–шесть минут в часы пик, график работы – с 5:30 утра до 1:00 ночи. Сначала "Иволги" будут курсировать по первым двум диаметрам в смешанном режиме с обычными электричками.

Запуск первых двух диаметров – МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" и МЦД-2 "Курско-Рижский" – с 66 станциями запланирован на конец 2019 года. С 27 станций можно будет пересесть на метро, МЦК или радиальные направления железной дороги. Тарифы на МЦД уже утверждены, будет действовать несколько тарифных зон.

Всего откроется пять диаметров с 186 станциями. В дальнейшем возможно создание маршрутов, которые соединят Зеленоград и Раменское, Апрелевку и Железнодорожный, Пушкино и Домодедово.

Ручную кладь и багаж можно будет провозить бесплатно. Условие – сумма трех измерений не должна превышать 180 сантиметров.

Стоимость провоза крупногабаритного багажа на МЦД сделают ниже, чем в действующих электричках. От расстояния она зависеть не будет.

