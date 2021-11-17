Оплату проезда картой "Тройка" протестируют в Ростовской области

Фото: телеграм-канал "Дептанс Москвы"

Столичный Дептранс подписал соглашение об интеграции билетных систем карты "Тройка" в Ростовской области. Об этом говорится в телеграм-канале департамента.

Соглашение о сотрудничестве подписали замглавы региона Владимир Окунев и заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Последний заявил, что руководству Ростовской области не придется тратить деньги на разработку своей билетной системы.

"Это уникальный сервис, сразу готовый к использованию и делающий транспортную систему удобнее для всех. Ростовская область – одна из наиболее популярных туристических и деловых направлений. Единая билетная система с Москвой позволит сделать проще поездки для пассажиров как в регионе, так и по всей России", – заявил заммэра столицы.

По его словам, пассажиры Москвы смогут приехать и воспользоваться своей транспортной картой в любом городе Ростовской области. А жители Ростова, в свою очередь, смогут так же посетить столицу.

"Тройка" будет тестироваться в Ростове, а также в Новочеркасске, Шахтах, Азове и Волгодонске. В 2022 году планируется запустить "Тройку" во всем регионе.

В Московской области проект по интеграции карты "Тройка" для оплаты проезда в автобусах поэтапно реализовывается с февраля текущего года. В настоящее время ей можно оплатить проезд более чем на 700 маршрутах, на которых курсируют 2,7 тысячи автобусов, оборудованных стационарными валидаторами.

Также "Тройку" начали использовать в Тульской области. На сегодняшний день по "Тройке" в регионе совершили почти 2,5 миллиона поездок. Действие транспортной карты расширили на Пермь и Комсомольск-на-Амуре.

Сейчас картой "Тройка" можно оплатить проезд в 10 регионах России, а еще более 60 выразили свою заинтересованность в реализации проекта по внедрению карты.