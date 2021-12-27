Оплата "Тройкой" стала доступна в свыше 4 тыс транспортных средств Подмосковья

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Более чем в четырех тысячах автобусах и маршрутках Подмосковья стала доступна оплата проезда по карте "Тройка". Об этом сообщили в пресс-службе министерства транспорта Московской области.
В салонах автобусов установили для этого специальные терминалы, а также разместили информационные стикеры, уведомляющие о новом способе оплаты. В других видах транспорта оплату "Тройкой" можно произвести через мобильные терминалы.
"Ежедневно миллионы пассажиров Подмосковья приезжают в столицу на учебу, работу, по делам. Поэтому, конечно, для них возможность оплаты проезда картой "Тройка" – это привычно, выгодно и удобно", – отметил глава столичного Дептранса Максим Ликсутов.
В связи с расширением программы применения транспортной карты в Подмосковье на девяти автовокзалах пассажирам раздадут порядка пяти тысяч "Троек". Ликсутов добавил, что в планах запустить билетную систему на 9 тысячах подмосковных транспортных средств.
В свою очередь, вице-губернатор Московской области Игорь Тресков рассказал, что с момента запуска "Тройки" в общественном транспорте региона пассажиры по ней совершили 4 миллиона поездок и сэкономили в сумме 1,1 миллиона рублей.
Транспортная карта "Тройка" начала работать на городских маршрутах Московской области с 1 февраля 2021 года. В первую же неделю ей воспользовались больше девяти тысяч пассажиров.
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