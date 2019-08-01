Нужно ли разделить потребительскую корзину на мужскую и женскую

Специалисты Федерального исследовательского центра (ФИЦ) питания и биотехнологии предложили установить новые стандарты расчета потребительской корзины и разделить их на мужские и женские. Причем в этом случае норма потребления для мужчин будет больше, чем для женщин. Сейчас корзина различается только для людей трудоспособного возраста, пенсионеров и детей. Выясняем, нужно ли вносить изменения в рацион граждан.
Новые стандарты
Эксперты ФИЦ питания и биотехнологии предлагают увеличить объем потребительской корзины в сравнении с нынешними нормативами. Так, сейчас потребкорзина взрослого на год весит чуть более 800 килограммов. Новые стандарты предлагают увеличить ее до 980 килограммов для мужчин (16–65 лет) и до 837 килограммов для женщин (16–60 лет). В обновленных рекомендациях ФИЦ питания также есть категории: пенсионеры и дети различного возраста (1–3 года, 4–6 лет и 7–15 лет). Дополнительно специалисты предложили наборы продуктов для беременных женщин, кормящих матерей и младенцев до года.
Норматив по свежим фруктам станет вдвое больше для пенсионеров, на 50–100 процентов – для работающих россиян и на 17 процентов – для детей. Порции мяса предлагают повысить на 7–27 процентов (в зависимости от категории), рыбы – на 25–44 процента, молочных продуктов – на 4–12 процентов, яиц – на 25–36 процентов и овощей – на 9–33 процента. В то же время эксперты ФИЦ питания и биотехнологии считают возможным снизить количество хлеба и картофеля в потребкорзине – на 5–16 процентов и 6–13 процентов соответственно.
Эти рекомендации планируют рассмотреть на очередном заседании рабочей группы в Минтруде по совершенствованию методологии определения потребительской корзины и прожиточного минимума. В рабочей группе участвуют представители Госдумы и Совета Федерации, федеральных органов исполнительной власти, объединений профсоюзов, работодателей, научных и других заинтересованных организаций. В ближайшее время предложение ФИЦ питания и биотехнологии также рассмотрит Роспотребнадзор.
Прежний состав потребительской корзины, подкорректированный в 2012 году, действует до конца 2020 года. Туда входят хлеб, макароны, картофель, овощи, бахчевые, фрукты, мясо, рыбные продукты, молоко, яйца, растительное масло, маргарин, соль, чай и специи. Предполагается, что новую версию представят в 2020 году.
Нужно ли разделение?
Доктор медицинский наук, диетолог Михаил Гинзбург рассказал Москве 24, что различия в питании мужчин и женщин являются "физиологической нормой".
"Женщины тратят энергии процентов на 15–20 меньше мужчин, поэтому мужчинам надо потреблять пищи в энергетическом выражении больше в таких же пропорциях", – подчеркнул эксперт.
По его словам, гендерное различие также присутствует по потреблению питательных веществ.
По его мнению, кроме половых различий, существует также множество других, относительно которых следует корректировать персональную картину питания.
"При расчетах нужно учитывать и половые, и возрастные, и физические различия. Например, люди, которые заняты физическим и умственным трудом по расходам энергии могут различаться, соответственно, отличаться и по требованиям в питании. А женщин после менопаузы перестают защищать от возрастных болезней эстрогены. Получается, что они меньше нуждаются в жирах и сахарах, так как эти вещества становятся более вредными", – добавил диетолог.
Врач национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова также считает, что калорийность рациона женщин, как правило, меньше чем у мужчин, поэтому новые нормы обоснованы.
"При этом у каждого есть индивидуальные особенности, когда, например, женщина занимается тяжелым физическим трудом, обычно это связано со спортом больших достижений. Есть и свои возрастные различия: с возрастом калорийность питания меняется в меньшую сторону", – пояснила Круглова.
Она добавила, что усреднять нормы потребления под какую-то общую цифру неправильно.
При этом общественность неоднозначно встретила инициативу исследовательского центра. В частности, некоторые феминистические сообщества считают, что такие меры ущемят права женщин, которые "тратят массу сил на домашние дела".