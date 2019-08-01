Нужно ли разделить потребительскую корзину на мужскую и женскую

Специалисты Федерального исследовательского центра (ФИЦ) питания и биотехнологии предложили установить новые стандарты расчета потребительской корзины и разделить их на мужские и женские. Причем в этом случае норма потребления для мужчин будет больше, чем для женщин. Сейчас корзина различается только для людей трудоспособного возраста, пенсионеров и детей. Выясняем, нужно ли вносить изменения в рацион граждан.

Новые стандарты

Эксперты ФИЦ питания и биотехнологии предлагают увеличить объем потребительской корзины в сравнении с нынешними нормативами. Так, сейчас потребкорзина взрослого на год весит чуть более 800 килограммов. Новые стандарты предлагают увеличить ее до 980 килограммов для мужчин (16–65 лет) и до 837 килограммов для женщин (16–60 лет). В обновленных рекомендациях ФИЦ питания также есть категории: пенсионеры и дети различного возраста (1–3 года, 4–6 лет и 7–15 лет). Дополнительно специалисты предложили наборы продуктов для беременных женщин, кормящих матерей и младенцев до года.

Норматив по свежим фруктам станет вдвое больше для пенсионеров, на 50–100 процентов – для работающих россиян и на 17 процентов – для детей. Порции мяса предлагают повысить на 7–27 процентов (в зависимости от категории), рыбы – на 25–44 процента, молочных продуктов – на 4–12 процентов, яиц – на 25–36 процентов и овощей – на 9–33 процента. В то же время эксперты ФИЦ питания и биотехнологии считают возможным снизить количество хлеба и картофеля в потребкорзине – на 5–16 процентов и 6–13 процентов соответственно.

Эти рекомендации планируют рассмотреть на очередном заседании рабочей группы в Минтруде по совершенствованию методологии определения потребительской корзины и прожиточного минимума. В рабочей группе участвуют представители Госдумы и Совета Федерации, федеральных органов исполнительной власти, объединений профсоюзов, работодателей, научных и других заинтересованных организаций. В ближайшее время предложение ФИЦ питания и биотехнологии также рассмотрит Роспотребнадзор.

Прежний состав потребительской корзины, подкорректированный в 2012 году, действует до конца 2020 года. Туда входят хлеб, макароны, картофель, овощи, бахчевые, фрукты, мясо, рыбные продукты, молоко, яйца, растительное масло, маргарин, соль, чай и специи. Предполагается, что новую версию представят в 2020 году.

Нужно ли разделение?

Доктор медицинский наук, диетолог Михаил Гинзбург рассказал Москве 24, что различия в питании мужчин и женщин являются "физиологической нормой".

"Женщины тратят энергии процентов на 15–20 меньше мужчин, поэтому мужчинам надо потреблять пищи в энергетическом выражении больше в таких же пропорциях", – подчеркнул эксперт.

По его словам, гендерное различие также присутствует по потреблению питательных веществ.





Михаил Гинзбург диетолог Мужчины тратят больше белка, потому что у них это связано с мышечной массой, таким образом, мужчинам нужно потреблять больше животного белка, также мужчинам тяжелее быть вегетарианцами, им труднее переносить голод. Женщины, в свою очередь, относительно больше потребляют растительного белка и углеводов, причем не только простых, но и сложных.

По его мнению, кроме половых различий, существует также множество других, относительно которых следует корректировать персональную картину питания.

"При расчетах нужно учитывать и половые, и возрастные, и физические различия. Например, люди, которые заняты физическим и умственным трудом по расходам энергии могут различаться, соответственно, отличаться и по требованиям в питании. А женщин после менопаузы перестают защищать от возрастных болезней эстрогены. Получается, что они меньше нуждаются в жирах и сахарах, так как эти вещества становятся более вредными", – добавил диетолог.

Врач национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова также считает, что калорийность рациона женщин, как правило, меньше чем у мужчин, поэтому новые нормы обоснованы.

"При этом у каждого есть индивидуальные особенности, когда, например, женщина занимается тяжелым физическим трудом, обычно это связано со спортом больших достижений. Есть и свои возрастные различия: с возрастом калорийность питания меняется в меньшую сторону", – пояснила Круглова.





Наталья Круглова диетолог Также калорийность и рацион питания меняются у беременных и кормящих женщин, когда акцент делается на белковые продукты.

Она добавила, что усреднять нормы потребления под какую-то общую цифру неправильно.

При этом общественность неоднозначно встретила инициативу исследовательского центра. В частности, некоторые феминистические сообщества считают, что такие меры ущемят права женщин, которые "тратят массу сил на домашние дела".