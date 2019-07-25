Я влезу в купальник, даже если он против! Почему не стоит худеть к лету

Лето – долгожданное время отпусков: возможность подзарядиться витамином D, пробежаться по теплому песку и окунуться в море. Но что для одних приятные пляжные хлопоты, для других – испытание на прочность бикини и плавками. В стремлении получить фигуру с обложки к купальному сезону некоторые решаются на отчаянный шаг: сбрасывать ненавистные килограммы любыми способами. Рассказываем, из-за чего такой подход не работает и почему не стоит худеть к лету.

Распущенный желудок – распущенная жизнь?

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Как правило, все начинается в первых числах января. Где-то между третьей тарелкой оливье с легким майонезом и маленьким кусочком медовика. Ты раз и навсегда обещаешь себе отказаться от пагубных привычек. С понедельника пойти в ближайший тренажерный зал, есть только здоровую пищу, ложиться спать до десяти вечера и наконец похудеть к лету.

А затем в один прекрасный день вдруг понимаешь, что уже конец мая, а, может быть, даже июня–июля. Впереди поездка на море, белый песок, ласковое солнце и они: три складки на животе и целлюлит. Находясь в заложниках у сжатых сроков и страха уместиться только в купальник XXL престарелой родственницы – гипотетической тети Любы, начинается всякого рода пищевая эквилибристика.

Здесь уже кто во что горазд: японская, кремлевская, кефирная, гречневая, клубничная, яичная диеты, ну или просто откровенная голодовка на воде. Первые несколько килограммов улетают как по волшебству, и кажется, что успех уже в кармане. Но как бы не так: спустя пару недель вес встает намертво. Тем временем день икс, к которому надо было похудеть, надвигается неотвратимо. И, перепрыгивая разом через несколько ступеней в виде отрицания, торга и депрессии, наступает принятие: что есть, то есть. Удалось полегчать на несколько килограммов, и на том спасибо, не голодать же на отдыхе.

В общем, следующие две или три недели проходят, как правило, по одному сценарию. Родной сердцу all inclusive способствует сметанию со столов всего, что на них лежит. Да так лихо, что ни одному гусю, откармливаемому на фуа-гра, и не снилось. Не зря же пришлось претерпеть столько лишений! А по возвращении домой обнаруживается страшное. Мало того, что не удалось сохранить таким трудом достигнутый результат, так еще и сверху прилипла пара–тройка килограммов, и это явно не мышцы. Знакомая история? Давайте разбираться, где и что пошло не так.

Слово "диета" надо забыть

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Решение взять себя в руки и заняться собственным здоровьем требует приверженности и, что самое важное, постоянства. Поэтому попытка приурочить работу над фигурой к какому-то событию – заведомо проигрышная стратегия. И неважно, абстрактное ли это "лето" или свадьба вашего дальнего или не очень родственника, на которой надо показать, кто тут главный (и, разумеется, самый красивый).



Такой подход предполагает, что перед днем икс придется немного "помучиться", может, недели две–три поголодать, предстать общественности во всей красе, а затем спокойно вернуться к привычному быту. То есть продолжать питаться непонятно чем и преимущественно практиковать кроватно-диванный образ жизни.

В результате мы получаем эффект йо-йо, когда после жесткой диеты находящийся в стрессе организм дорывается до еды и начинает усердно откладывать про запас на очередной черный день. Мол, черт знает, когда в очередной раз попытаются уморить. Его не интересует ваше желание получить "красивое" тело. Главная задача организма – чтобы вы продолжали жить предпочтительно долгую и, вероятно, счастливую жизнь. И он будет ожесточенно бороться за каждый грамм жира.

Так что если появилась цель как-то изменить свое тело, то к этому вопросу следует подойти обстоятельно и со всей серьезностью. Принять тот факт, что диетические забеги на короткую дистанцию – занятие бесполезное и ко всему тому же для большинства людей вредное. По-быстрому можно только "Доширак" заварить, хотя и здесь все равно придется подождать.

А в борьбе за фигуру своей мечты побеждает тот, кто умеет играть вдолгую. То есть имеет хорошо проработанный план действий. Самостоятельно разбираться в тонкостях подсчета калорий или обратиться за помощью к специалисту – решает для себя каждый сам. Тем не менее в обоих случаях надо приготовиться к тому, что может понадобиться не пара недель и даже не один месяц.

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Короткого пути, к сожалению, не существует – это жестокая реальность. И о ней очень не любят говорить продавцы БАДов, мазей, фиточаев с экстрактом слезы единорога и прочей мути, гарантирующие мгновенный результат. По-настоящему "волшебный" эффект имеет только постоянная работа над собой.

Более того, предположим, что спустя год упорных тренировок и безупречного питания вам удалось получить идеальную фигуру. И дальше что? Очевидно, стиль жизни, который вы вели до того, как встали на путь исправления, был первоисточником проблем. Если к нему вернуться, то с большой долей вероятности вы очень быстро окажетесь в исходной точке на радость "гербалайфам".

Поэтому нужно свыкнуться с мыслью, что диеты не работают. А лучше вообще выкинуть это слово из своего лексикона. Ведь оно подразумевает что-то временное, на чем можно "посидеть" и успокоиться. Тогда как единственной панацеей является полная смена образа жизни. И вот это уже должно быть сделано раз и навсегда.