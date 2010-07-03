Роспотребнадзор предостерег от покупки произведенных кустарным способом продуктов

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Фото: Москва 24/Александр Авилов
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека попросила жителей столицы отказаться от покупки продуктов, которые были произведены и упакованы в домашних условиях. Об этом информирует сайт надзорного ведомства.
"Производители в домашних условиях, как правило, не имеют специального образования и могут просто не обладать знаниями, которые необходимы для приготовления качественного и безопасного продукта", – сообщили в Роспотребнадзоре.
В ведомстве уверены, что очень часто такие продукты заражены возбудителями дизентерии, сальмонеллеза или ботулизма уже на этапе производства. Эти товары являются потенциально опасными для здоровья.
Кроме того, у таких продуктов существует ряд проблем с упаковочной тарой. В пресс-службе уточнили, что упаковка, изготовленная на специализированном производстве, гарантирует безопасное хранение продукта на рынке, а также его транспортировку.
"В случае, когда продукты произведены или выращены в частном секторе, назначение упаковки зачастую может не соответствовать продукту, который в нее упаковали, по ряду причин: тара не предназначена для пищевых продуктов и имеет в своем составе токсичные краски и другие опасные компоненты; невозможно обеспечить герметичность упаковки, из-за чего могут быть нарушены условия хранения конкретного товара; тара не соответствует санитарно-гигиеническим требованиям", – рассказали в пресс-службе.
В материале добавляется, что зачастую у продавцов изготовленного в домашних условиях продукта не имеется документов на реализуемую продукцию. Кроме того, может отсутствовать разрешение на торговлю и личная медицинская книжка, которые являются гарантией безопасности потребителя.
Ранее в Роскачестве дали советы, как проверить качество мяса в домашних условиях. Публикация была размещена на официальном сайте организации.
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