В Зерновом союзе развеяли страхи о предстоящем дефиците продуктов в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим

Глава Зернового союза Аркадий Злочевский прокомментировал сообщения о последствиях, к которым может привезти выполнение плана по экспорту сельскохозяйственной продукции для внутреннего рынка, сообщает ИА "НСН".

"Никакого недополучения не будет, естественно", – сказал Злочевский.

Он выразил мнение, что планы вряд ли сократят, поскольку задача увеличить экспорт российской сельхозпродукции в два раза к 2024 году была поставлена в майских указах.

"Скорее просто не выполнится поставленная задача – 45 миллиардов. Потому что, чтобы выполнить эту задачу, надо больше финансирования", – подчеркнул глава Зернового союза.

Ранее издание "Коммерсант" со ссылкой на исследование экономистов РАНХиГС и ЦЭФИР сообщило, что более 445 миллиардов рублей в ценах 2013 года ежегодно теряют российские потребители из-за продуктового эмбарго, которое правительство ввело летом 2014 года в отношении стран, поддержавших антироссийские санкции.

Аналитики сравнили изменение потребления, выпуска и цен на попавшие под запрет продукты в 2018 году по сравнению с 2013 годом. Выяснилось, что за пять лет эмбарго потребители каждый год теряют 530 миллиардов рублей в ценах 2013 года. Выгоду от импортозамещения специалисты оценили в 75 миллиардов рублей в год.

В исследовании отмечается, что 84% потерь, которые несут потребители, ежегодно перераспределяются в пользу отечественных производителей. Чистые потери для российской экономики составили 13%. Еще 3% уходят к новым зарубежным поставщикам.

