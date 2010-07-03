Диетолог посоветовала, как прийти в форму после ноябрьских праздников

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Врач-диетолог Анна Петрина поделилась советами, как привести свой организм в норму после ноябрьских праздников. По мнению эксперта, чтобы избавиться от синдрома "колобка", стоит устроить себе разгрузочный день.

"Разгрузочный день на минеральной воде, если нет противопоказаний, или на зеленом чае, поскольку не все готовы выпить 1,5-2 литра воды. Зеленый чай все-таки поприятнее", – рекомендует Петрина.





Анна Петрина врач-диетолог Если нет противопоказаний по здоровью, то разгрузочный день – это очень хороший вариант. Вам станет легче. Можно в этот день сходить в сауну попариться.

Также, по мнению диетолога, "прийти в себя" помогут занятия спортом и любая физическая активность.

"При движении мышцы выделяют огромное количество веществ, которые регулируют наши обменные процессы. Они запустят метаболизм и помогут желудочно-кишечному тракту. После активного дня можно сходить в парилку, пить чай с травами. Если нет повышенного давления и других противопоказаний", – советует специалист.

Есть еще один действенный способ, он поможет не только почувствовать легкость в организме, но еще и улучшит цвет лица. Это беззондовый тюбаж – процедура очищения, которая включает в себя прием минеральной воды с сорбентом и магнезией натощак.





Эта процедура подходит не всем. Перед ней лучше всего проконсультироваться со специалистом, потому что противопоказаний много. Например, заболевания желудочно-кишечного тракта, полипы и камни в желчном пузыре.

Анна Петрина врач-диетолог Эта процедура подходит не всем. Перед ней лучше всего проконсультироваться со специалистом, потому что противопоказаний много. Например, заболевания желудочно-кишечного тракта, полипы и камни в желчном пузыре.

Диетолог также посоветовала тем, кто уже знает о своих проблемах с желудочно-кишечным трактом, заранее позаботиться об организме.

"Можно перед застольем принять ферменты. Они способствуют тому, что пища переварится и не даст избыточной нагрузки на поджелудочную железу", – говорит Петрина.

Но лучше всего, по словам специалиста, не злоупотреблять алкоголем и жирной пищей. "Каждый должен знать свою меру", – заключила специалист.

Трехдневные выходные ожидают россиян в связи с празднованием Дня народного единства. Отдыхать граждане будут со 2 по 4 ноября включительно. Трудиться жители страны будут с 5 до 8 ноября.

В связи с праздником в столице пройдет фестиваль "День народного единства". В этом году праздничная программа развернется на 30 площадках, большинство из которых будет расположено в городских парках.

Согласно программе праздника, на улицах Москвы проведут порядка 300 творческих мастер-классов, ведущей темой которых станут национальные промыслы. Гостей ждут выступления творческих коллективов, старинные игры, ремесленные и кулинарные мастер-классы.

Фестиваль "День народного единства" пройдет на 30 городских площадках



Соболева Илона