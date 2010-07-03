Роструд напомнил о короткой рабочей неделе

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На следующей неделе россиян ждет короткая рабочая неделя. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Роструд.

Трехдневные выходные ожидают россиян в связи с празднованием Дня народного единства. Отдыхать граждане будут со 2 по 4 ноября включительно. Трудиться жители страны будут с 5 до 8 ноября.

В связи с праздником в столице пройдет фестиваль "День народного единства". В этом году праздничная программа развернется на 30 площадках, большинство из которых будет расположено в городских парках.

Согласно программе праздника, на улицах Москвы проведут порядка 300 творческих мастер-классов, ведущей темой которых станут национальные промыслы. Гостей ждут выступления творческих коллективов, старинные игры, ремесленные и кулинарные мастер-классы.

На ярмарках можно будет приобрести расписные кулоны и ларцы, подушки с кавказскими узорами и глиняные игрушки. Горожане смогут попробовать угощения из разных регионов.

День народного единства отмечается с 2005 года. Праздник учредили в честь освобождения Москвы от польской интервенции в 1612-м. В тот год Кузьме Минину и князю Дмитрию Пожарскому удалось взять штурмом Китай-город 22 октября. Именно эта дата по юлианскому календарю (или 4 ноября по григорианскому) выбрана в качестве дня праздника.

