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Общество

02:28

Стало известно, где в России больше всего пьют водку

общество

Фото: depositphotos/nikitos1977

Стали известны регионы с наибольшей долей потребления водки на душу населения. Об этом пишет газета "Известия", ссылаясь на рейтинг Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА).

Так, лидерами по потреблению водки в России за 2019 год стали Сахалинская и Магаданская области. Отмечается, что данные регионы лидируют в показателе из-за высоких средних зарплат, которые позволяют покупать легальную продукцию. По предоставленной информации, в Сахалинской области на душу населения пришлось 12 литров водки за год, в Магаданской – 11,4 литра.

В пятерку лидеров также попали Республика Коми (10,6 литра), Чукотка (10 литров) и Карелия (9,6 литра).

Уточняется, что в целом в Сахалинской и Магаданской областях потребление водки снизилось за год на 2%. При этом в Калининградской и Ульяновской областях был зафиксирован высокий рост – на 15%.

В исследовании отмечается, что рейтинг был составлен на основе статистики Росалкогольрегулирования о легальных продажах спиртного и официальных данных о населении субъектов РФ.

Ранее эксперты назвали самый опасный алкогольный напиток для россиян. Сообщалось, что у жителей РФ нет "гена европейца", который выработался у жителей стран Европы за многолетний период пристрастия к этому виду алкоголя.

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