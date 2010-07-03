Социологи выявили самую пьющую нацию

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Британцы напиваются чаще, чем представители других наций. Такие данные показал опрос, составленный Global Drug Survey, передает ИА "НСН".

"Рейтинг алкоголизма" жители Великобритании возглавили с результатом 51 раз за год. Таким образом, они выпивают в среднем примерно раз в неделю.

Немного реже британцев напиваются жители США, Канады и Австралии. Они пьют около 50, 48 и 47 раз в год (соответственно). Чилийцы напиваются примерно 16 раз в год. Немцы – около 20 раз.

Опрос проводился среди 30 стран мира. Россия в выборку исследователей не вошла.

В конце апреля министерство здравоохранения заявило, что россияне за 7 лет стали вдвое меньше пить. Это привело к сокращению числа алкогольных отравлений и алкоголь-ассоциированных расстройств, благодаря этому снизилась смертность мужчин трудоспособного возраста.