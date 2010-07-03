Россияне стали вдвое меньше употреблять алкоголь

Потребление алкоголя в России на душу населения снизилось почти вдвое за семь лет. Такие данные приводит министерство здравоохранения по итогам 2018 года.
"Потребление алкоголя сократилось в 2018 году до 9,3 литра на душу населения с 18 литров в 2011 году, то есть почти в два раза", – передает данные агентство "Интерфакс".
Это привело к сокращению числа алкогольных отравлений и различных алкоголь-ассоциированных расстройств. Минздрав подчеркивает, что благодаря этому снизилась смертность мужчин трудоспособного возраста (на 18% с 2012 года).
Ранее правительство РФ поддержало инициативу Госдумы по ограничению продажи алкоголя в кафе рядом с жилыми зонами. Инициатива об ограничении продажи алкоголя вблизи многоквартирных домов будет доработана.
При этом Минздрав не поддержал запрет на продажу спиртосодержащих лекарств по ночам. В ведомстве отметили, что некоторые покупатели используют препараты в качестве альтернативы алкоголю, однако в аптеках продаются йод, зеленка, корвалол, салфетки с этиловым спиртом и другие важные препараты со спиртом в составе.
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