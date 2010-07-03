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Общество

11:02

Минздрав назвал регион, где живут страдающие от алкоголизма россияне

общество

Фото: depositphotos/nikitos1977

Наибольшее число страдающих алкоголизмом россиян проживают в Чукотском автономном округе. Об этом сообщает РБК, со ссылкой на статистику Минздрава.

Отмечается, что на десять тысяч взрослых жителей в регионе приходится 29 человек с диагнозом "алкоголизм". На втором месте находится Якутия. Там на 10 тысяч населения приходится 23 алкоголика. Ненецкий автономный округ занимает третье место с показателем 20 пациентов на десять тысяч.

Высокий процент страдающих от недуга также отмечается в Амурском, Хабаровском, Пермском крае, Башкирии, Татарстане и Пензенской области, а самый низкий – в Ингушетии и Чечне.

В прошлом году "алкоголизм" или "алкогольный психоз" был диагностирован у почти 76 тысяч россиян, причем каждый четвертый из них проживает в Поволжье.

В целом число россиян, находящихся под наблюдением наркологов по данному вопросу, постепенно сокращается.

По данным опроса Global Drug Survey, самой пьющей нацией являются британцы. "Рейтинг алкоголизма" жители Великобритании возглавили с результатом 51 раз за год. Таким образом, они выпивают в среднем примерно раз в неделю.

Немногим реже них напиваются жители США, Канады и Австралии. Они употребляют алкоголь около 50, 48 и 47 раз в год соответственно.

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