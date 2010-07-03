Алкоголь предложили продавать только в крупных алкомаркетах

11:41
11:41
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Фото: depositphotos/Nomadsoul1
Алкоголь в городах должен продаваться только в крупных алкомаркетах вдали от жилых домов. Об этом сообщил главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн, выступая на круглом столе "Как новая методика расчета потребления алкоголя снизит смертность россиян?".
"Мы ратуем за то, чтобы в жилых домах в маленьких магазинах не продавали алкоголь и табак – два основных токсических вещества, которые значительно сокращают жизнь", – цитирует его Агентство "Москва".
Брюн считает, что весь алкоголь нужно вывести в алкомаркеты где-то на пустыре или на удаленном расстоянии от жилья. А в небольших населенных пунктах, где расстояния не позволяют организовать таким образом продажу алкоголя, он предлагает пересмотреть ограничения по времени реализации спиртных напитков.
В июне министерство здравоохранения поддержало идею создания специализированных магазинов, где будут продавать только спиртное и табачную продукцию. Вход в них будет запрещен несовершеннолетним. Кроме того, эти магазины не будут в шаговой доступности, что должно снизить потребление алкоголя и табака.
При этом ФАС и Минэкономразвития к проекту отнеслись скептически. Они считают, что открытие таких магазинов сильно отразится на других торговых точках.
В частности, из-за новых мер снизится количество точек, торгующих социально значимыми продуктами, например, хлебом и молоком. Мелкие же населенные пункты могут остаться без специализированной алкогольно-табачной розницы.
В Ассоциации компаний розничной торговли также идею не поддерживают. Они отмечают, что сегодняшний формат продажи табака и алкоголя и так достаточно жесткий: есть и возрастные, и временные ограничения. По их мнению, отправка этих товаров в специализированные магазины не снизит их потребление, зато значительно вырастут издержки ритейла.
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