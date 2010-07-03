Минздрав поддержал идею продажи алкоголя в спецмагазинах

Министерство здравоохранения поддержало идею о создании специализированных магазинов, где будут продавать только спиртное и табачную продукцию, сообщает газета "Известия".
Вход в них будет запрещен несовершеннолетним. Кроме того, эти магазины не будут в шаговой доступности, что должно снизить потребление алкоголя и табака.
При этом ФАС и Минэкономразвития к проекту отнеслись скептически. Они считают, что открытие таких магазинов сильно отразится на других торговых точках.
В частности, из-за новых мер снизится количество точек, торгующих социально значимыми продуктами, например хлебом и молоком. Мелкие же населенные пункты могут остаться без специализированной алкогольно-табачной розницы.
В Ассоциации компаний розничной торговли также идею не поддерживают. Они отмечают, что сегодняшний формат продажи табака и алкоголя и так достаточно жесткий: есть и возрастные, и временные ограничения. По их мнению, отправка этих товаров в специализированные магазины не снизит их потребление, зато значительно вырастут издержки ритейла.
Опрос ВЦИОМ показал, что доля непьющих граждан в России сократилась с 40% до 33% за год. Порядка 67% соотечественников признались, что выпивают время от времени.
18% респондентов отметили, что пьют алкоголь два–три раза в месяц, раз в месяц – 16%, несколько раз в неделю – около 6%. 27% участников опроса заявили, что потребляют спиртное реже раза в месяц.
В конце апреля Минздрав рассказал, что россияне за семь лет стали вдвое меньше пить. Из-за этого сократилось количество алкогольных отравлений и алкоголь-ассоциированных расстройств, снизилась смертность мужчин трудоспособного возраста.
Психиатр-нарколог столичного департамента здравоохранения Евгений Брюн поделился данными о том, что в Москве число больных алкоголизмом за 10 лет снизилось более чем в два раза. Он подтвердил, что идет на убыль не только употребление спиртных напитков, но и число алкогольных психозов, отравлений, смертности.
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