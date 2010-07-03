Непьющих россиян стало меньше – ВЦИОМ

Россиян, заявивших, что они не употребляют спиртное, за год стало меньше на 7%. Теперь их доля достигла 33%, говорится в исследовании ВЦИОМ.
В 2018 году тех, кто утверждал, что не пьет, было 40%. Около 67% соотечественников признались, что выпивают время от времени, передает ТАСС.
18% респондентов сообщили, что пьют алкоголь два–три раза в месяц, раз в месяц – 16%, несколько раз в неделю – около 6%. 27% участников опроса заявили, что потребляют спиртное реже раза в месяц.
29% признались, что курят. 16% скуривают не менее пачки в день, каждый десятый – несколько сигарет почти каждый день, 3% курят несколько раз в месяц. 19% сказали, что бросили курить. 52% отметили, что никогда не курили.
Опрос проводился среди 1600 россиян старше 18 лет путем телефонного интервью.
В конце апреля министерство здравоохранения заявило, что россияне за семь лет стали вдвое меньше пить. Это привело к сокращению числа алкогольных отравлений и алкоголь-ассоциированных расстройств, снизилась смертность мужчин трудоспособного возраста.
Психиатр-нарколог столичного департамента здравоохранения Евгений Брюн отметил, что в Москве число больных алкоголизмом за 10 лет снизилось более чем в два раза. Он подтвердил, что идет на убыль не только употребление спиртных напитков, но и количество алкогольных психозов, отравлений, смертности.
А опрос Global Drug Survey показал, что британцы напиваются чаще представителей других наций. Они возглавили рейтинг с результатом 51 раз за год. Таким образом, они выпивают в среднем примерно раз в неделю. Немного реже британцев напиваются жители США, Канады и Австралии. Россия в выборку исследователей не попала.
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