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10:25

Непьющих россиян стало меньше – ВЦИОМ

общество

10:25

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Фото: depositphotos/Syda_Productions

Россиян, заявивших, что они не употребляют спиртное, за год стало меньше на 7%. Теперь их доля достигла 33%, говорится в исследовании ВЦИОМ.

В 2018 году тех, кто утверждал, что не пьет, было 40%. Около 67% соотечественников признались, что выпивают время от времени, передает ТАСС.

18% респондентов сообщили, что пьют алкоголь два–три раза в месяц, раз в месяц – 16%, несколько раз в неделю – около 6%. 27% участников опроса заявили, что потребляют спиртное реже раза в месяц.

29% признались, что курят. 16% скуривают не менее пачки в день, каждый десятый – несколько сигарет почти каждый день, 3% курят несколько раз в месяц. 19% сказали, что бросили курить. 52% отметили, что никогда не курили.

Опрос проводился среди 1600 россиян старше 18 лет путем телефонного интервью.

В конце апреля министерство здравоохранения заявило, что россияне за семь лет стали вдвое меньше пить. Это привело к сокращению числа алкогольных отравлений и алкоголь-ассоциированных расстройств, снизилась смертность мужчин трудоспособного возраста.

Психиатр-нарколог столичного департамента здравоохранения Евгений Брюн отметил, что в Москве число больных алкоголизмом за 10 лет снизилось более чем в два раза. Он подтвердил, что идет на убыль не только употребление спиртных напитков, но и количество алкогольных психозов, отравлений, смертности.

А опрос Global Drug Survey показал, что британцы напиваются чаще представителей других наций. Они возглавили рейтинг с результатом 51 раз за год. Таким образом, они выпивают в среднем примерно раз в неделю. Немного реже британцев напиваются жители США, Канады и Австралии. Россия в выборку исследователей не попала.

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общество

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