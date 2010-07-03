Ученые назвали самые вредные сигареты

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Сигареты без фильтра оказывают самое пагубное влияние на курильщиков. К такому выводу пришли сотрудники Медицинского университета Южной Каролины, сообщает сайт "Дни.ру".

В исследовании участвовали 14 тысяч человек в возрасте от 55 до 74 лет. Затем ученые проанализировали данные о числе и виде выкуриваемых сигарет.

Оказалось, что любители "легких", "сверхлегких" или ментоловых сигарет могут заболеть раком легких с той же вероятностью, что и те, кто предпочитает обычные сигареты с фильтром.

А вот пристрастие к сигаретам без фильтра вдвое увеличивает риск смерти от онкологии и в целом повышает вероятность смерти на 30%. Специалисты предположили, что это связано с повышенным содержанием смолы. Но доказать это пока не удалось.

Ранее российские ученые отнесли курение к факторам риска развития инсульта у мужчин. Среди других опасностей были алкоголизм и малоподвижный образ жизни.

