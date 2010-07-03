Пьяных водителей хотят лечить от алкоголизма за их счет

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин предложил принудительно лечить от алкоголизма водителей, задержанных в нетрезвом виде не менее трех раз. Причем он считает, что делать это нужно за их же счет, сообщает Агентство "Москва".
"Если человек попался – ему выписали штраф, лишили водительского удостоверения. Это однозначно. Второй раз он попадается – изъятие автомобиля, за рулем которого он находился в нетрезвом состоянии. В третий раз попадается – от месяца до трех месяцев лишения свободы, уже на усмотрение судьи, с последующим принудительным лечением", – пояснил депутат от ЛДПР.
Он также предложил включать таких водителей в реестр, где указывается, что они прошли принудительное лечение. Шерин предполагает, что курс такого лечения обойдется в 50–100 тысяч рублей, туда должно входить проживание нарушителя и питание в оздоровительном учреждении.
При этом парламентарий подчеркнул, что не имеет значения, вылечат или нет нарушителя. "Это его дело. Если он готов платить за то, что его не вылечили, я думаю, ему будет обидно", – добавил он.
По его мнению, лечение задержанных в нетрезвом виде водителей не должно оплачиваться из средств налогоплательщиков. Шерин подчеркнул, что принудительное лечение при таких обстоятельствах нужно рассматривать не как наказание, а как помощь.
Он объяснил, что один раз – это случайность, второй – совпадение, а третий – уже система, а системным алкоголикам необходима помощь. Шерин заметил, что можно штрафовать таких людей, можно изымать у них автомобиль, можно сажать их, но это все не поможет, поскольку они просто нуждаются в помощи государства.
Сегодня согласно КоАП РФ за управление автомобилем в состоянии опьянения полагается штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.
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