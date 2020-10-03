Небольшим кафе и барам запретили продавать алкоголь

Небольшим кафе и барам в жилых домах запретили продавать алкоголь

Небольшим кафе и барам, расположенным в жилых домах, запретили продавать алкоголь. Местные жители отмечают, что во дворах стало тише, а вот владельцы заведений нововведением недовольны, сообщает телеканал Москва 24.

Как рассказал бармен одного из небольших заведений, новые правила, согласно которым площадь для гостей должна быть больше 20 квадратных метров, застали его врасплох.

"У нас множество людей, которые ходят сюда много лет, и мы не можем сказать им, что из-за площади мы теперь не можем работать, поэтому пришлось расшириться", – рассказал он.

Собеседник телеканала отметил, что нововведение затрагивает не только сомнительные заведения, но и хорошие бары.

Как отмечается, многим заведениям пришлось расширить площадь, чтобы соответствовать новым стандартам, однако посетители утверждают, что в таких местах важен не простор, а атмосфера.

Совладелец франшизы сети баров-магазинов крафтового пива и сидра Андрей Фиалкин рассказал, что в заведении главное не площадь, а душа.

"Раньше между Старым и Новым Арбатом находился бар "Барвиха", в нем помещались три стола", – отметил Фиалкин.

В Москве с введением новых норм многие владельцы баров стараются, чтобы площадь их заведений соответствовала нормам.

5 мая в России вступил в силу федеральный закон, согласно которому запрещается продажа алкоголя в заведениях площадью менее чем в 20 квадратных метров. Документом предусматривается, что регионы могут корректировать данную меру вплоть до полного запрета розничной продажи алкоголя в жилых домах.