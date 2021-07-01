В ресторане Якутска ребенку вместо воды принесли антисептик

13:17
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Якутске в одном из ресторанов трехлетнему ребенку принесли вместо воды стакан антисептика, сообщает сайт "Аргументы и факты".
Мальчик сделал несколько глотков и заплакал. Родители вызвали скорую помощь, которая доставила пострадавшего в больницу. Врачи оказали маленькому пациенту необходимую помощь и отпустили домой.
Как сообщили в Следственном комитете региона, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".
В настоящее время в ресторане проводится осмотр места происшествия, допрашивается персонал заведения, изучаются записи с камер видеонаблюдения, добавили в СК.
В апреле текущего года посетительница кофейни в центре столицы по ошибке получила антисептик в бутылке воды. Сообщалось, что девушка сделала глоток и сразу выплюнула его. После инцидента посетительница оставалась в сознании, покинула заведение и через какое-то время вернулась, чтобы оставить запись в книге жалоб. Сотрудников заведения, виновных в случившемся, наказали.
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