Шесть человек скончались после отравления антисептиком в Якутии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В Якутии скончались шесть человек после употребления антисептика. Еще трое пострадавших находятся в больнице, сообщает РИА Новости.

"Состояние пациентов оценивается как тяжелое и крайне тяжелое", – рассказали в пресс-службе регионального Минздрава.

Уточняется, что граждане купили пятилитровую канистру со спиртосодержащим веществом "Кожный антисептик для обработки рук" в местном магазине и выпили ее. Расследование произошедшего продолжается, раствор был изъят для экспертизы.

Ранее сообщалось, что использование антисептика после мытья рук мылом оказывает негативное влияние на кожу и может вызвать контактный дерматит. Эксперты советуют разделять мытье рук и их обработку антисептиком, а также использовать дезинфицирующие средства с увлажняющими кожу веществами.