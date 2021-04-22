Пенсионерка в Москве по ошибке выпила средство для мытья полов

09:58
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Столичная полиция организовала проверку после смерти в Боткинской больнице 84-летней женщины, которая по ошибке выпила моющее средство для полов. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Он уточнил, что информация о смерти пожилой москвички поступила в полицию 21 апреля.
"Пенсионерка была доставлена в больницу с отравлением моющим средством и химическим ожогом пищевода. Сотрудниками правоохранительных органов было предварительно установлено, что женщина выпила средство для мытья полов по ошибке", – рассказал источник.
В настоящее время полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.
Ранее посетительница кофейни в центре столицы по ошибке получила антисептик в бутылке воды. Позднее Роспотребнадзор обнаружил в заведении нарушения санитарно-эпидемиологических требований.
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