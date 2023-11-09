Врач посоветовал иметь дома набор из пяти полотенец на каждого члена семьи

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Каждый член семьи должен обладать набором из пяти полотенец, так как они относятся к индивидуальным средствам гигиены, рассказал в беседе с "Газетой.ру" врач Роман Иванов.

Набор в идеале должен состоять из полотенец для лица, рук, ног, всего тела, а также интимных зон. Первое стирать необходимо раз в 3–4 дня, полотенце для рук и ног – раз в 2 дня, для лица – каждый день, а для интимных зон сразу после каждого использования, отметил врач.



"При этом надо понимать, что полотенца впитывают в себя не только пыль и грязь, которые человек принес с улицы, но и частички отмершей кожи, пот, бактерии", – объяснил он.

Стирать ткань следует при температуре 90 градусов, чтобы в ней не смогли завестись опасные микробы. Иванов посоветовал при стирке использовать гель или капсулы, так как порошок может остаться на ворсе полотенец.

Затем их нужно высушить и прогладить утюгом. Убирать мокрые полотенца в шкаф нельзя, так как в темной и влажной среде микробы быстро размножатся.

Также Иванов рассказал, что постельное белье летом и в межсезонье лучше стирать раз в неделю. Зимой менять постельные простыни можно раз в две недели. Если человек простудился либо у него есть заболевания кожи или у него в постели спят домашние животные, то белье придется перестилать несколько раз в неделю, отметил он.

Врач предупредил, что в составе некоторых порошков и гелей могут быть поверхностно-активные вещества (ПАВ), хлор, фосфаты и другие раздражители. При попадании на кожу или в дыхательные пути они могут приводить к аллергии.

"Поэтому такие средства следует с осторожностью использовать людям, склонным к атопии", – указал он.

В таких случаях лучше использовать бесфосфатные средства. ПАВ там меньше, а хлора и фосфата нет вовсе. Также можно использовать органические средства, созданные на основе соды, мыловаренных и растительных масел, заключил он.

Ранее Австралийский дизайнер интерьера Лиз Амайя рассказала, что полотенца, которые используются для тела после душа, необходимо стирать после каждых трех применений. Кухонные полотенца она посоветовала стирать ежедневно.

В свою очередь, врач-терапевт Надежда Чернышова сказала, что общей рекомендации, когда именно менять полотенца, нет. Это зависит от того, как часто полотенце используется и как хранится.



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