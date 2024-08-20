Эксперт Куликов: в микроволновке нельзя разогревать продукты с большим содержанием воды

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В микроволновой печи нельзя разогревать продукты с высоким содержанием воды: помидоры, виноград, куриную печень. Об этом в беседе с РИА Новости заявил заведующий кафедрой биотехнологии и технологии продуктов биоорганического синтеза Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Куликов.

Эксперт отметил, что из-за резкого повышения температуры вырастает давление и объем внутри продукта, нарушается целостность оболочки, из-за чего происходит взрыв. Кроме того, нельзя нагревать продукты с плотной кожицей, пленкой или оболочкой: сосиски, сардельки, яблоки, вареные и сырые яйца в скорлупе и другие.

Все это повышает риск получения ожогов, травм и порчи техники. Достаточно проткнуть продукт в нескольких местах ножом или вилкой, а отварные яйца очистить от скорлупы и нарезать.

Более того, не рекомендуется разогревать в микроволновке зерновые каши, гранолы, мюсли, ягоды, острый перец и зелень, так как это приводит к потере полезных микроэлементов.

Ранее кандидат химических наук Андрей Дорохов рассказал, что из-за подогрева пластиковой посуды в СВЧ-печи могут вырабатываться вредные для человека яды. Подходящую для разогрева посуду маркируют цифрой "5" в треугольнике. Такие изделия, по его словам, делают из безопасного для человека полипропилена.

Он указал, что на маркировку пластиковой посуды нужно обращать внимание и владельцам посудомоечных машин, так как некоторые из моделей нагревают воду до 85 градусов, что подходит не для каждого пластика.