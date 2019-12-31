Около 500 пар поженятся в Москве накануне Нового года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Около 500 пар зарегистрируют брак в Москве в последний день 2019 года. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного управления ЗАГС.

"Торжественные церемонии регистрации брака проходят только в пятницу и субботу, однако в этом году пожениться в торжественной обстановке можно будет и во вторник, 31 декабря, в 34 отделах ЗАГС", – рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В пресс-службе напомнили, что в 10 отделах для молодоженов и их гостей установлены инстапринтеры, благодаря которым можно моментально выложить праздничную фотографию в интернет.

31 декабря столичные ЗАГСы работают в обычном режиме. Зарегистрировать свой брак можно в любом отделе, кроме Люблинского, Замоскворецкого и Архивно-информационного.

В праздники пары смогут пожениться в трех отделах ЗАГС столицы. В Грибоедовском ЗАГСе это можно будет сделать 3 и 7 января, во Дворце бракосочетания № 3 – 5 и 7 января, а во Дворце № 5 – 4 и 7 января. За новогодние праздники пожениться планируют более 550 пар.

В 2020 году на новых площадках планируется поженить более 8,5 тысячи пар. Список необычных мест, где можно заключить брак, постоянно пополняется. Перечень можно посмотреть на mos.ru.

