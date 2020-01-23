Минюст планирует исключить понятие МРОТ из Гражданского кодекса

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Из Гражданского кодекса РФ может исчезнуть понятие минимального размера оплаты труда (МРОТ). Соответствующий законопроект разрабатывает министерство юстиции. Об этом сообщает газета "Известия".

В ведомстве намерены заменить определение конкретными суммами денежных выплат. Такой шаг связан с неоднозначной трактовкой МРОТ в юридической и бытовой сферах. Подобное двоякое толкование необходимо полностью исключить.

"Минимальный размер оплаты труда использовался в различных отраслях законодательства, в том числе для определения размеров сумм по гражданско-правовым обязательствам", – объяснили в министерстве.

В материале уточняется, что МРОТ может трактоваться только в качестве минимума денежных средств, который гарантируется работнику за его труд.

Ранее Владимир Путин одобрил закон о повышении минимального размера оплаты труда до 12 тысяч 130 рублей. Соответствующая норма вступила в силу с 1 января 2020 года.

Установленная новым законом сумма составляет 100 процентов величины прожиточного минимума за второй квартал 2019 года. При этом в процентном отношении речь идет о росте МРОТ на 7,5 процентов относительно порога, определенного с 2019 года.

