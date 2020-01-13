Россиян с доходом ниже двух МРОТ предложили освободить от НДФЛ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Госдуме предложили освободить от уплаты НДФЛ россиян, доход которых ниже двух МРОТ. Законопроект разработали депутаты из ЛДПР, сообщает Агентство "Москва".

Авторы проекта полагают, что их инициатива "позволит дать более существенный толчок экономическому росту за счет увеличения покупательской способности населения" и окажет им "реальную поддержку".

Законопроект направили Дмитрию Медведеву для получения отзыва правительства на инициативу. С 1 января 2020 года размер МРОТ составляет 12 130 рублей.

Ранее депутаты из ЛДПР внесли в Госдуму законопроект о праве инвалидов бесплатно ездить по платным участкам автомобильных дорог. Сейчас льготный проезд по платным дорогам для инвалидов не предусмотрен.