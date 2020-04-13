RT запустил проект Карта взаимопомощи

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

На странице проекта RT под названием "Дальше действовать будем мы" появилась Карта взаимопомощи.

Благодаря ей волонтеры помогут людям, оказавшимся в непростой жизненной ситуации в период пандемии коронавируса.

"Если помощь нужна вам или вашим знакомым, отправьте заявку, максимально точно укажите геолокацию (и расскажите, кем приходитесь нуждающемуся человеку, чтобы волонтеры сразу все ему объяснили)", – говорится на странице проекта.

В конце задания волонтер разместит фотографию или видео в качестве отчета, потом заявка будет отмечена на карте как выполненная. При этом о проделанной работе активисты смогут рассказать подписчикам социального проекта.

Так, за каждое задание участникам начислят баллы. В дальнейшем их можно будет обменять на подарки.

Согласно последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже больше 1,6 миллиона случаев заражения, более 106 тысяч человек скончалось. В России зафиксировано 18 328 заболевших, вылечились 1 470 человек, скончались 148 человек.