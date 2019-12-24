Пациенты с муковисцидозом смогут получить денежную компенсацию на лекарства

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Москва продолжает развивать инновационные модели обеспечения лекарствами, сообщила журналистам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По ее словам, больные муковисцидозом смогут получать денежную компенсацию за лекарства.

Ракова напомнила, что с 1 марта 2019 года пациенты-льготники могут получить денежную компенсацию, если полагающийся им бесплатно препарат отсутствует в пунктах выдачи лекарств. Компенсация соответствует стоимости этого препарата в аптеке. В ноябре эксперимент расширили, и такую возможность с 2020 года получат также пациенты с диабетом, пояснила она.

Теперь же решением мэра Москвы эксперимент распространится еще на один вид заболевания – муковисцидоз, или кистозный фиборз. Это наследственное заболевание, при котором проблемы возникают практически в каждом органе, но основные симптомы приходятся на дыхательную и пищеварительную системы.

Ракова отметила, что этот эксперимент уникален, поскольку пациент с диагнозом "муковисцидоз" сможет получить деньги вне зависимости от наличия или отсутствия препарата в аптечном пункте выдачи.

"Муковисцидоз – самое распространенное среди всех наследственных заболеваний. К сожалению, прогноз при муковисцидозе до настоящего времени остается неблагоприятным. Теперь благодаря тому, что возможность получения денежной компенсации будет распространена на пациентов с этим заболеванием, они смогут максимально быстро приобрести подходящее лекарство и начать необходимое лечение", – подчеркнула она.

По словам вице-мэра, действующий с 1 марта текущего года эксперимент показал хорошие результаты. Он позволил ограничить риски закупок, на 33% снизить жалобы, а также решить проблему с задержками получения препарата. Компенсацию в рамках эксперимента получили 1756 человек – было отпущено более 12 тысяч упаковок лекарств на сумму 229 миллионов рублей.

В 2019 году столичный департамент здравоохранения закупил лекарства для 430 больных муковисцидозом, из которых 289 – дети, на сумму 630,52 миллиона рублей. При этом годовая потребность для лекарственного обеспечения пациентов, страдающих муковисцидозом, сейчас оценивается на уровне 700 миллионов рублей.

Отмечается, что распространение эксперимента по компенсации поможет обеспечить лекарствами пациентов с муковисцидозом в полной мере. После подачи заявления на приеме у врача, в течение пяти дней на банковскую карту пациента поступят деньги, и затем на эти средства он сам сможет купить нужный препарат в любой удобной аптеке города.

Глава министерства здравоохранения России Вероника Скворцова ранее заявила, что с 2020 года бесплатными лекарствами обеспечат больных, которые перенесли острые сосудистые нарушения. Речь идет об остром коронарном синдроме, остром инфаркте, преходящем нарушении мозгового кровообращения и инсульте, а также об операциях на сердце и сосудах. Лекарственное обеспечение будет бесплатным в течение двух лет с момента проявления заболевания.