Пациенты с муковисцидозом смогут получить денежную компенсацию на лекарства

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Москва продолжает развивать инновационные модели обеспечения лекарствами, сообщила журналистам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По ее словам, больные муковисцидозом смогут получать денежную компенсацию за лекарства.
Ракова напомнила, что с 1 марта 2019 года пациенты-льготники могут получить денежную компенсацию, если полагающийся им бесплатно препарат отсутствует в пунктах выдачи лекарств. Компенсация соответствует стоимости этого препарата в аптеке. В ноябре эксперимент расширили, и такую возможность с 2020 года получат также пациенты с диабетом, пояснила она.
Теперь же решением мэра Москвы эксперимент распространится еще на один вид заболевания – муковисцидоз, или кистозный фиборз. Это наследственное заболевание, при котором проблемы возникают практически в каждом органе, но основные симптомы приходятся на дыхательную и пищеварительную системы.
Ракова отметила, что этот эксперимент уникален, поскольку пациент с диагнозом "муковисцидоз" сможет получить деньги вне зависимости от наличия или отсутствия препарата в аптечном пункте выдачи.
"Муковисцидоз – самое распространенное среди всех наследственных заболеваний. К сожалению, прогноз при муковисцидозе до настоящего времени остается неблагоприятным. Теперь благодаря тому, что возможность получения денежной компенсации будет распространена на пациентов с этим заболеванием, они смогут максимально быстро приобрести подходящее лекарство и начать необходимое лечение", – подчеркнула она.
По словам вице-мэра, действующий с 1 марта текущего года эксперимент показал хорошие результаты. Он позволил ограничить риски закупок, на 33% снизить жалобы, а также решить проблему с задержками получения препарата. Компенсацию в рамках эксперимента получили 1756 человек – было отпущено более 12 тысяч упаковок лекарств на сумму 229 миллионов рублей.
В 2019 году столичный департамент здравоохранения закупил лекарства для 430 больных муковисцидозом, из которых 289 – дети, на сумму 630,52 миллиона рублей. При этом годовая потребность для лекарственного обеспечения пациентов, страдающих муковисцидозом, сейчас оценивается на уровне 700 миллионов рублей.
Отмечается, что распространение эксперимента по компенсации поможет обеспечить лекарствами пациентов с муковисцидозом в полной мере. После подачи заявления на приеме у врача, в течение пяти дней на банковскую карту пациента поступят деньги, и затем на эти средства он сам сможет купить нужный препарат в любой удобной аптеке города.
Глава министерства здравоохранения России Вероника Скворцова ранее заявила, что с 2020 года бесплатными лекарствами обеспечат больных, которые перенесли острые сосудистые нарушения. Речь идет об остром коронарном синдроме, остром инфаркте, преходящем нарушении мозгового кровообращения и инсульте, а также об операциях на сердце и сосудах. Лекарственное обеспечение будет бесплатным в течение двух лет с момента проявления заболевания.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: