В Совфеде не поддержали решение продавать лекарства в кредит

Фото: Агентство "Москва"

Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал Москве 24 информацию о том, что в России впервые запустили услугу кредитования в аптеках. Парламентарий не поддержал такое решение, назвав предложенную возможность неправильной.

"Я категорически не согласен с этой идеологией. Лекарства должны быть либо льготными, либо бесплатными, либо по рыночным ценам. В крайнем случае есть еще одна модель – лекарственное страхование, связанное с тем, что человек в своей трудовой деятельности часть средств от зарплаты отдает в виде страховки на лекарственные препараты", – говорит сенатор.

Рязанский отметил, что процент предложенного кредита на препараты очень высокий для большинства граждан. "Больные люди могут попасть в такую долговую яму, что потом будут рассчитываться квартирами. У меня не укладывается в голове такая процентная ставка", – подчеркнул он.





Валерий Рязанский глава комитета Совета Федерации по социальной политике Это беспардонно – воспользоваться тем, что человек находится в сложном положении, это плохой пример. Если человек нуждается в лекарствах, то у него должны быть льготы, что ему нужны лекарства, и государство ему должно помогать в этом.

Ранее сообщили, что в России впервые запустили услугу pos-кредитования в аптеках.

Покупателям предлагается от 3 до 300 тысяч рублей на срок до года по ставке 23 процента годовых. Отмечается, что кредитование рассчитано на пациентов, которым требуется незамедлительное лечение дорогостоящими препаратами. Речь идет о лекарствах по цене от 500 рублей. Доля таких препаратов в обороте сети превышает 25 процентов.

Ранее специалисты Роспотребнадзора привели рекомендации по правилам приема антибиотиков. В ведомстве рассказали, что развитие устойчивости происходит из-за неправильного использования препаратов или неоправданного их назначения. По словам специалистов, врачи часто выписывают горожанам антибиотики, чтобы перестраховаться. Они также пояснили, что зачастую пациенты и сами покупают себе препараты без рецепта при малейших симптомах.

Специалисты рекомендовали для предотвращения распространения устойчивости к антибиотикам принимать их исключительно по назначению врача, не требовать их назначения и не приобретать самостоятельно, а также всегда соблюдать рекомендации врачей и не давать таблетки другим людям.



