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Общество

09:56

В Госдуме не исключили появления компенсаций за купленные по рецепту лекарства

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

К 2023 году в России будет введена система денежной компенсации для граждан, которые покупают лекарства по рецепту врача. Об этом рассказал член парламентского комитета по охране здоровья Александр Петров, сообщает Агентство "Москва".

По словам депутата, действующая в стране система лекарственного обеспечения нуждается в изменениях. Государство должно компенсировать цену лекарств, купленных по выписанным рецептам.

При этом цена лекарства должна возмещаться, если человек купил не иностранный препарат, а более дешевый отечественный аналог. "Я думаю, в России будет установлена референтная цена каждого лекарственного препарата, по которой государство готово платить по международным непатентованным названиям. И эту систему мы обсуждаем", – подчеркнул парламентарий.

Подобная система лекарственного страхования должна начать работу к 2023 году. К этому времени будет отлажена выписка электронных рецептов.

Ранее первый зампред парламентского комитета по охране здоровья Федот Тумусов поддержал предложение о бесплатной выдаче россиянам всех рецептурных лекарств. По его мнению, подобная система называется лекарственным страхованием. Она позволяет больному получать лекарства по рецептам врача бесплатно. Нынешнюю систему парламентарий назвал несправедливой.

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