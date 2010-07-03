В Госдуме рассказали, когда россияне будут получать лекарства бесплатно

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Первый зампред парламентского комитета по охране здоровья Федот Тумусов поддержал предложение о бесплатной выдаче россиянам всех рецептурных лекарств, сообщает ИА "НСН".
По его мнению, подобная система называется лекарственным страхованием. Она позволяет больному получать лекарства по рецептам врача бесплатно. Нынешнюю систему парламентарий назвал несправедливой.
"В больницах лекарства выдаются бесплатно по страховому полису, а когда человек выписывается, то уже не дают. Например, у человека инсульт, его вылечили, отпустили. А ему дальше надо лечиться. Он должен покупать лекарства. А если у него денег нет, он их не покупает и второй инсульт или инфаркт", – отметил он.
Депутат добавил, что тема лекарственного страхования уже давно обсуждается в правительстве. В ближайшие два-три года такая система появится и в России, уверен он.
"Через два-три года будет так, что если ты больной, то лекарства будут выдавать бесплатно. Это будет постепенно. Сначала тяжелые формы болезни: инфаркт, инсульт, после операции, сахарный диабет. Будет поочередно это распространяться", – подчеркнул Тумусов.
Ранее научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Николай Аксентьев и директор НИФИ Минфина Владимир Назаров заявили, что государство должно использовать опыт большинства развитых стран мира и оплачивать гражданам все рецептурные лекарства.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: