В Госдуме рассказали, когда россияне будут получать лекарства бесплатно

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Первый зампред парламентского комитета по охране здоровья Федот Тумусов поддержал предложение о бесплатной выдаче россиянам всех рецептурных лекарств, сообщает ИА "НСН".

По его мнению, подобная система называется лекарственным страхованием. Она позволяет больному получать лекарства по рецептам врача бесплатно. Нынешнюю систему парламентарий назвал несправедливой.

"В больницах лекарства выдаются бесплатно по страховому полису, а когда человек выписывается, то уже не дают. Например, у человека инсульт, его вылечили, отпустили. А ему дальше надо лечиться. Он должен покупать лекарства. А если у него денег нет, он их не покупает и второй инсульт или инфаркт", – отметил он.

Депутат добавил, что тема лекарственного страхования уже давно обсуждается в правительстве. В ближайшие два-три года такая система появится и в России, уверен он.

"Через два-три года будет так, что если ты больной, то лекарства будут выдавать бесплатно. Это будет постепенно. Сначала тяжелые формы болезни: инфаркт, инсульт, после операции, сахарный диабет. Будет поочередно это распространяться", – подчеркнул Тумусов.

Ранее научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Николай Аксентьев и директор НИФИ Минфина Владимир Назаров заявили, что государство должно использовать опыт большинства развитых стран мира и оплачивать гражданам все рецептурные лекарства.

