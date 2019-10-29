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Общество

10:52

Рецептурные лекарства в России предложили раздавать бесплатно

общество медицина

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Государство должно использовать опыт большинства развитых стран мира и оплачивать гражданам все рецептурные лекарства. Такое мнение высказали научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Николай Аксентьев и директор НИФИ Минфина Владимир Назаров, передает газета "Ведомости".

По мнению экспертов, нынешняя система государству не выгодна, поскольку люди либо отказываются от покупки лекарств и попадают в более дорогие для бюджета больницы, либо покупают медицинские препараты и оказываются за чертой бедности.

Государство должно субсидировать приобретение всех важнейших рецептурных лекарств, уверены специалисты. По их расчетам, для софинансирования хотя бы 70% медикаментов потребуется более 430 миллиардов рублей.

Одним из способов возмещения этих расходов эксперты называют включение затрат на лекарства в норматив финансирования поликлиник. Это будет мотивировать врачей более рационально применять препараты.

Ранее аналитики выяснили, что на успокоительные россияне потратили три миллиарда рублей. С начала года продажи подскочили на 12-15%. Специалисты утверждают, что никаких экономических предпосылок к такому скачку нет. При этом врачи различных направлений стали охотнее выписывать такие препараты.

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