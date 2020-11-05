Москва сэкономила более триллиона рублей на госзакупках за 10 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Москва с 2010 года провела больше миллиона госзакупок почти на восемь триллионов рублей, сообщает портал мэра и правительства столицы.

Отмечается, что городскому бюджету за это время удалось сэкономить более триллиона рублей благодаря повышению прозрачности торгов. По словам заммэра Москвы по вопросам экономической политики Владимира Ефимова, эта сумма превысила средний размер годового бюджета города.

Он добавил, что сегодня в госзакупках участвуют до 80 процентов представителей малого и среднего бизнеса, а также самозанятые граждане. Ефимов указал, что за 10 лет более 21 процента контрактов от общего объема госзакупок было заключено с представителями малого и среднего предпринимательства.

Сумма сделок составила 1,7 триллиона рублей. Ежегодно город организует порядка 100 тысяч гомзакупок на сумму около 800 миллиардов рублей. Глава департамента города по конкурентной политике Иван Щербаков заметил, что сделать госзакупки более удобным позволяют единые стандарты для документов.

Ранее Ефимов рассказал, что доходы бюджета Москвы за 10 лет выросли в 2,3 раза – до 2,631 триллиона рублей в 2019 году. С 2016 года ежегодный рост превышал 10 процентов.