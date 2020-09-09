Иностранным производителям лекарств упростили доступ на российский рынок

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Правительство Российской Федерации упростило доступ на отечественный рынок для иностранных производителей лекарств. Об этом сообщает ТАСС.
"Иностранные производители лекарств получили возможность более оперативно взаимодействовать с российскими учреждениями, контролирующими соблюдение надлежащих производственных практик. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", – указано на сайте кабмина.
Проверкой препаратов на соответствие российским нормам будет заниматься Государственный институт лекарственных средств и надлежащих практик. Специалисты будут инспектировать иностранные производства и формировать отчеты, необходимые для регистрации лекарств.
Согласно новым нормам, иностранные компании смогут устранить те или иные недостатки еще до окончательного формирования инспекционного отчета. Ранее продемонстрировать улучшения можно было только при повторной проверке.
Отмечается, что постановление правительства РФ не только упростит производителям выход на рынок страны, но и помогут привести российское законодательство в соответствие с правилами проведения фармацевтических инспекций. Эти требования ранее были закреплены в Совете Евразийской экономической комиссии.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому снимаются ограничения на госзакупки ряда иностранных лекарств. Решение касается жизненно необходимых препаратов, определенных специальным перечнем.
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