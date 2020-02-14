Мишустин поручил представить идеи по отмене ограничений на лекарства от рака

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил подготовить предложения по отмене ограничений на иностранные лекарства для лечения социально значимых заболеваний. Об этом сообщается на сайте правительства России.

Инициативы должны будут представить Минздрав, Минпромторг, Минфину, Минэкономразвития и ФАС до 12 марта. До 14 марта Минздрав должен будет сформировать проект перечня препаратов, применяемых при лечении онкологии.

13 февраля Мишустин сообщил, что правительство выделило дополнительные средства на закупку иностранных лекарств для детей с тяжелыми заболеваниями центральной нервной системы. Он уточнил, что средства выделяются на лекарства, которые "нужны больным детям по жизненным показаниям".

Владимир Путин ранее поручил правительству до 1 марта утвердить порядок ввоза в Россию незарегистрированных лекарств, содержащих психотропные вещества, для оказания медпомощи. До 31 марта в РФ должны будут разработать и утвердить концепцию совершенствования института расширенной ответственности производителей и импортеров товаров и упаковки.

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что Минздрав проработает вопрос о снятии с некоторых иностранных лекарств для онкобольных ограничений, которые мешают закупить их на торгах, передает RT.

В октябре она рассказала, что в 2020 году в рамках национального проекта "Здравоохранение" российское правительство выделит дополнительные 50 миллиардов рублей на борьбу с онкологией. Сумма, таким образом, достигнет 120 миллиардов рублей.

В сентябре стало известно, что в России пойдет более 26 миллионов рублей на закупку незарегистрированных в РФ лекарств для детей. В сентябре Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении из Резервного фонда денег на закупку лекарств для детей, страдающих хроническими заболеваниями с болевым и судорожным синдромами.