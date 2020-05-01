Власти РФ ограничили закупки за границей промтоваров для государственных нужд

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об унификации запретов на доступ промышленных товаров из иностранных государств к госзакупкам. Речь идет также о нуждах обороны РФ и безопасности государства, следует из документа, размещенного на официальном сайте кабмина.



"Установить запрет на допуск промышленных товаров, происходящих из иностранных государств (за исключением государств - членов Евразийского экономического союза), для целей осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд", – следует из представленного документа.



Отмечается, что аналогичная мера начнет действовать и для закупок для нужд обороны страны.

Известно, что вышеназванные запреты не будут приниматься, если на территории России отсутствует производство промтовара, которое подтверждается наличием разрешения на закупку происходящего из иностранного государства промтовара.



Всего в перечне товаров, на которые распространяется ограничение, находится 125 позиций.



В апреле президент РФ Владимир Путин предостерег чиновников от госзакупок иностранных лимузинов.