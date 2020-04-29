В Госдуме предложили лечить COVID-19 с помощью народной медицины

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Госдуме выступили с предложением использовать методы народной медицины для борьбы с коронавирусной инфекцией. Соответствующую инициативу внес на рассмотрение первый заместитель председателя комитета ГД по охране здоровья Федот Тумусов.

"Предложил обратить внимание на методы и препараты народной и традиционной медицины, успешно примененные в ряде стран, в том числе в Китае", – написал он в своем Telegram-канале после заседания рабочей группы комитета по охране здоровья по законодательному обеспечению организации медицинской помощи в условиях угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих.

Депутат указал на то, что традиционная медицина помогла ряду стран противостоять COVID-19. Так, по словам экспертов, в Китае 85% пациентов с подтвержденным коронавирусом вылечились препаратами народной медицины.

Ранее в Китае провели испытания препарата "Фавипиравир". По данным местных ученых, лекарство способствует выздоровлению при коронавирусе. Сообщалось, что Минздрав России разрешил клинические испытания японского препарата против гриппа. Известно, что тестирование будет реализовано на базе 17 медицинских учреждений по стране.

Также сообщалось, что Центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" приступил к созданию мышей, чувствительных к заражению коронавирусом. Как говорится на сайте Роспотребнадзора, это необходимо для тестов вакцины, первые результаты ждут в июне 2020 года.