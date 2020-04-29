При бессимптомном течении COVID-19 лечение не требуется – Минздрав

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
В министерстве здравоохранения РФ рассказали о действиях при бессимптомном течении коронавируса. Рекомендации опубликованы на сайте стопкоронавирус.рф.
В ведомстве подчеркнули, что подобная картина заболевания COVID-19 не подразумевает прохождения курса терапии. В то же время в Минздраве обратили внимание на крайнюю необходимость соблюдения режима самоизоляции в случае заражения.
"Если коронавирус протекает бессимптомно, то терапия не требуется. При этом нужно обязательно самоизолироваться и соблюдать карантинные меры", – отметили в Минздраве.
Ранее главный гериатр ведомства Ольга Ткачева рассказала, что бессимптомное протекание коронавируса очень опасно для пожилых людей. По словам специалиста, причина заключается в том, что контактирующий с представителем старшего поколения может представлять угрозу, даже не подозревая об этом.
Кроме того, она отметила, что в некоторых случаях специальная терапия необходима для тех, у кого течение коронавируса проходит бессимптомно. Ткачева назвала такие эпизоды инфицирования, за которыми следуют изменения в тканях легких. В остальных же случаях достаточно обязательной самоизоляции, отметила специалист.
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