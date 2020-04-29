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Общество

14:49

Один инфицированный COVID-19 может заразить от 2 до 4 человек – эпидемиолог

общество медицина

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Один инфицированный коронавирусом человек может заразить от двух до четырех других людей. Об этом заявил главный внештатный эпидемиолог министерства здравоохранения РФ Николай Брико, передает ТАСС.

"Очень важный еще показатель такой, как индекс воспроизводимости и индекс контагиозности, который составляет у коронавируса где-то 2-4%. То есть один больной человек может заразить от двух до четырех людей", – сообщил Брико. По его словам, у сезонного гриппа индекс воспроизводимости составляет порядка 1,5%.

28 апреля президент РФ Владимир Путин сообщил о продлении нерабочего периода в стране до 11 мая.

За последние сутки в РФ подтвердили 5 841 случай заражения коронавирусом. Клинических проявлений не было у 2 624 человек, или 44,9%. Всего в России зарегистрировали 99 399 случаев COVID-19.

Недавно в Минздраве рассказали, что при бессимптомном течении COVID-19 лечение не требуется.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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