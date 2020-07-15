В Госдуме прокомментировали сообщения о возможном дефиците лекарств в России

Крупнейшие ассоциации производителей медикаментов рассказали о возможной нехватке лекарственных средств в России. Такой прогноз связан с новыми правилами для ввода в оборот лекарств без маркировки, которая стала обязательной с 1 июля. Разбираемся, возможен ли на этом фоне дефицит медикаментов в стране.
Фармацевты предупреждают
Несколько ассоциаций производителей медикаментов, включая международные, заявили о вероятном перебое в поставках лекарств в Россию. Дело в том, что с 1 июля лекарственные средства без маркировки можно вводить в оборот только с разрешения межведомственной комиссии.
Представители ассоциаций уточняют, что процесс согласования может занимать несколько месяцев. Это происходит потому, что некоторые нормативные акты не готовы, а на сбор документов и регистрацию их в информационной системе требуется много времени.
В связи с этим представители шести ассоциаций направили письмо премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой внести изменения в постановление правительства и упростить процедуру: только уведомлять уполномоченные органы, как это было раньше, а не ждать решения комиссии.
При этом в Минздраве пояснили, что межведомственная комиссия начнет работу в ближайшее время. Однако согласовывать каждую серию или партию лекарств не нужно – необходимо только получить разрешение на название медикаментов. Само разрешение будет действовать 45 дней.
Сумеют договориться?
Фарманалитик и гендиректор компании DSM Group Сергей Шуляк пояснил Москве 24, что на складах компаний имеется достаточно большой запас лекарственных препаратов, поэтому дефицит вряд ли ожидается. Однако, по его словам, не все заводы могли успеть подготовиться и запастись немаркированным товаром.
"То, что сейчас ассоциации подняли этот вопрос, – положительный момент. Я думаю, что ни правительству, никому другому не нужны проблемы со снабжением населения и медучреждений лекарственными препаратами. Поэтому, я считаю, что подправят этот вопрос в постановлении, и все станет на свои места", – предположил эксперт.
Шуляк также отметил важность обязательной маркировки лекарств. В первую очередь, по его мнению, маркировка позволяет бороться с нелегальной перепродажей лекарственных препаратов и подделками.
В свою очередь, зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин уверен, что правительство сделает все возможное, чтобы никаких перебоев с поставкой лекарств не было. Об этом он рассказал Москве 24. Парламентарий напомнил, что обязательная маркировка на часть лекарств уже была отсрочена.
Говорин также добавил, что маркировка товаров спасает от всякого рода контрафактной продукции. По мнению парламентария, такую практику нужно развивать, совершенствовать и внедрять в различные сферы производства товаров и услуг.
"Этот способ позволяет каждому человеку знать, что он покупает. Сейчас разного рода готовятся мобильные приложения для таких проверок. За две минуты можно будет узнать, настоящую обувь или лекарство держит в руках покупатель или это подделка", – подчеркнул собеседник Москвы 24.
Депутат уверен, что благодаря таким направлениям контроля в России удастся свести количество контрафакта и систему мошенничества к минимуму.