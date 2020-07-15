В Госдуме прокомментировали сообщения о возможном дефиците лекарств в России

Крупнейшие ассоциации производителей медикаментов рассказали о возможной нехватке лекарственных средств в России. Такой прогноз связан с новыми правилами для ввода в оборот лекарств без маркировки, которая стала обязательной с 1 июля. Разбираемся, возможен ли на этом фоне дефицит медикаментов в стране.



Фармацевты предупреждают

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Несколько ассоциаций производителей медикаментов, включая международные, заявили о вероятном перебое в поставках лекарств в Россию. Дело в том, что с 1 июля лекарственные средства без маркировки можно вводить в оборот только с разрешения межведомственной комиссии.

Представители ассоциаций уточняют, что процесс согласования может занимать несколько месяцев. Это происходит потому, что некоторые нормативные акты не готовы, а на сбор документов и регистрацию их в информационной системе требуется много времени.

В связи с этим представители шести ассоциаций направили письмо премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой внести изменения в постановление правительства и упростить процедуру: только уведомлять уполномоченные органы, как это было раньше, а не ждать решения комиссии.





пресс-служба Минздрава РФ По данным Федеральной таможенной службы, с 1 по 5 июля подано 170 деклараций на препараты без маркировки, которые ждут разрешения межведомственной комиссии

При этом в Минздраве пояснили, что межведомственная комиссия начнет работу в ближайшее время. Однако согласовывать каждую серию или партию лекарств не нужно – необходимо только получить разрешение на название медикаментов. Само разрешение будет действовать 45 дней.





С 1 июля в России ввели запрет на производство и импорт немаркированных лекарств. В тоже время продажа медикаментов без маркировки, поступивших в оборот до 1 июля 2020 года, разрешается до окончания срока их годности. С этого момент также стало необходимо передавать сведения об обороте лекарств в специальную информационную систему.

Сумеют договориться?

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Фарманалитик и гендиректор компании DSM Group Сергей Шуляк пояснил Москве 24, что на складах компаний имеется достаточно большой запас лекарственных препаратов, поэтому дефицит вряд ли ожидается. Однако, по его словам, не все заводы могли успеть подготовиться и запастись немаркированным товаром.

"То, что сейчас ассоциации подняли этот вопрос, – положительный момент. Я думаю, что ни правительству, никому другому не нужны проблемы со снабжением населения и медучреждений лекарственными препаратами. Поэтому, я считаю, что подправят этот вопрос в постановлении, и все станет на свои места", – предположил эксперт.

Шуляк также отметил важность обязательной маркировки лекарств. В первую очередь, по его мнению, маркировка позволяет бороться с нелегальной перепродажей лекарственных препаратов и подделками.





Сергей Шуляк фарманалитик и гендиректор компании DSM Group Количество подделок на рынке лекарств измеряется в десятых долях процента. Понятно, что в масштабах рынка эта цифра большая, но с точки зрения экономики и контрафакта в той же Европе она мизерная.

В свою очередь, зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин уверен, что правительство сделает все возможное, чтобы никаких перебоев с поставкой лекарств не было. Об этом он рассказал Москве 24. Парламентарий напомнил, что обязательная маркировка на часть лекарств уже была отсрочена.



13 июля стало известно, что Владимир Путин подписал закон, наделяющий правительство правом отсрочить введение обязательной маркировки ряда лекарств и медицинских изделий. Так, кабмин может установить свой регламент ввода в оборот лекарств, произведенных в России с 1 июля по 1 октября 2020 года. А иностранные медикаменты по решению правительства могут быть ввезены в страну без маркировки до 1 января 2021 года.





Николай Говорин заместитель председателя комитета Госдумы РФ по охране здоровья Во всех узких местах правительство делает все возможное и естественно вносит в качестве инициатив законодательные поправки, которые требуются.

Говорин также добавил, что маркировка товаров спасает от всякого рода контрафактной продукции. По мнению парламентария, такую практику нужно развивать, совершенствовать и внедрять в различные сферы производства товаров и услуг.

"Этот способ позволяет каждому человеку знать, что он покупает. Сейчас разного рода готовятся мобильные приложения для таких проверок. За две минуты можно будет узнать, настоящую обувь или лекарство держит в руках покупатель или это подделка", – подчеркнул собеседник Москвы 24.

Депутат уверен, что благодаря таким направлениям контроля в России удастся свести количество контрафакта и систему мошенничества к минимуму.