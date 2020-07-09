В России могут ввести обязательную маркировку детских игрушек

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В России может появиться обязательная маркировка детских игрушек. Соответствующую инициативу выдвинули в Госдуме. Об этом сообщает газета "Известия".

Уточняется, что письмо с предложением рассмотреть возможность введения в РФ обязательной маркировки детских игрушек направил главам Минздрава и Минпромторга депутат Госдумы Виктор Зубарев.

В документе отмечается, что 58 процентов покупателей не способны отличить оригинальную продукцию от подделки. При этом, по данным исследования Института развития правового общества, оборот контрафактных игрушек в РФ достиг 30 миллиардов рублей.

"Профильное сообщество подтверждает выводы экспертов о достижении "трехлетнего максимума" в сегменте и подчеркивает всплеск производства и реализации неоригинального ассортимента", – подчеркнул Зубарев в письме.

Инициативу депутата уже поддержали глава комитета по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов, а также зампред фракции ЛДПР, глава комитета по труду Ярослав Нилов.

При этом зампред фракции "Справедливой России" Михаил Емельянов предупредил, что введение такой маркировки способно привести к повышению цен на товары. По его мнению, разумнее будет повысить контроль над качеством продаваемых игрушек.

На данный момент в России проходят эксперименты по маркировке товаров сразу в нескольких отраслях. Так, с 1 июля вступила в силу обязательная маркировка лекарств и обуви.

1 декабря 2019 года обязательной маркировка стала для духов и фотокамер. Кроме того, в перечень попали различные предметы одежды из кожи, а также текстиль.