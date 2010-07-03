Пробники духов освободили от обязательной маркировки в России

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Центр развития перспективных технологий совместно с Минпромторгом разработал методологические рекомендации, которые исключают парфюмерные пробники из перечня товаров, подлежащих обязательной маркировке. Об этом сообщает ТАСС.

На необходимость исключения маркировки продукции, не предназначенной для реализации конечному потребителю, экспертам указали бизнесмены. Поэтому теперь маркировка пробников духов и туалетной воды не потребуется.

"Пробники, вопреки ожиданиям скептиков, из магазинов не пропадут и будут, как и прежде, помогать покупателю в выборе парфюма", – отметили в проектно-экспертной группе.

Духи и туалетная вода входят в перечень товаров, которые по распоряжению правительства должны в обязательном порядке маркироваться QR-кодами с 1 декабря 2019 года.

Ранее импортеры парфюмерной продукции предупредили о возможном росте цен на продукцию до 15 процентов из-за новых правил маркировки. Цифровые коды на импортную продукцию можно наносить либо за рубежом, либо на таможенном складе. Это грозит импортерам и производителям дополнительными расходами. Из-за этого качественная парфюмерия из Европы и Америки может существенно подорожать.

