Роскачество дало советы по чтению маркировки товаров

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Роскачество дало рекомендации по чтению маркировки товаров, передает РИА Новости.

В первую очередь советуют обращать внимание на первый ингредиент. Его указывают вначале, потому что его массовая доля больше.

Ингредиенты перечисляются по принципу убывания. Фрукты, ягоды, овощи, орехи, злаки, грибы, пряности, специи могут указываться в любом порядке.

Требования к наименованию тоже строгие: это точная характеристика продукта, включающая физические свойства или специальные способы обработки. Название и количество продукции должны указываться шрифтом не менее 2 миллиметров высотой, другие данные – шрифтом не менее 0,8 миллиметра высотой.

На любой этикетке должна быть информация о наименовании пищевой продукции, ее составе, количестве или весе, о дате изготовления, сроке годности и условиях хранения, в том числе после вскрытия упаковки. На этикетке пишут наименование и место нахождения изготовителя, рекомендации по использованию, показатели пищевой ценности, сведения о наличии компонентов, полученных с применением ГМО, а также единый знак обращения продукции на рынке государств – членов ЕАЭС.

Регламент обязывает указывать на этикетке компоненты, которые могут вызвать аллергическую реакцию и противопоказаны при определенных заболеваниях. О пищевых добавках тоже должно сообщаться на этикетках.

Ранее в Роскачестве констатировали, что потребители стали более привередливыми при выборе товаров в магазинах. Если в 2018 году о важности марки заявили 24% респондентов, то в этом году уже 30%.

Для 64% респондентов важнее всего информация на упаковке. Кроме того, главными факторами при выборе для 72% опрошенных является срок годности, для 65% – дата изготовления, для 39% – состав продукта. Чаще за более качественную продукцию готовы переплачивать женщины.