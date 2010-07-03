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Общество

12:21

В России вступила в силу обязательная маркировка духов и фотокамер

общество

Фото: depositphotos/billiondigital

Распоряжение правительства РФ об обязательной маркировке фототехники, постельного белья, некоторых видов одежды, парфюмерии и автомобильных шин и покрышек вступило в силу 1 декабря.

В перечень попали 10 групп товаров, среди которых есть духи и туалетная вода, фотокамеры, различные предметы одежды из кожи, текстиль, обувь. Такое нововведение было принято в рамках борьбы с контрафактом и теневым рынком.

Кроме того, маркировка вводится для предметов одежды: рабочей, изготовленной из натуральной или композиционной кожи; женских блузок, блуз и блузонов из трикотажа машинного или ручного вязания; мужских, женских и детских пальто, полупальто, накидок, плащей, курток (включая лыжные), ветровок, штормовок и аналогичных изделий.

Ранее импортеры парфюмерной продукции предупредили о возможном росте цен на продукцию до 15 процентов из-за новых правил маркировки. Цифровые коды на импортную продукцию можно наносить либо за рубежом, либо на таможенном складе.

Это грозит импортерам и производителям дополнительными расходами. Из-за этого качественная парфюмерия из Европы и Америки может существенно подорожать.

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