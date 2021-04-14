Минпромторг прокомментировал сообщения о дефиците лекарств в России

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В министерстве промышленности и торговли России ответили на недавние сообщения фармацевтов о возможной нехватке лекарств на территории РФ. Об этом сообщает "Газета.ру".
"Введение механизма "второй лишний" поможет нивелировать жесткую зависимость производителей готовых лекформ от нестабильного объема производства субстанций", – пояснили в Минпромторге.
Действие механизма коснется перечня стратегически значимых лекарственных препаратов, среди которых указаны средства, предназначенные для лечения и профилактики сердечно-сосудистых, онкологических, орфанных заболеваний, а также заболеваний органов дыхания, инсулинозависимого сахарного диабета, ВИЧ-инфекции и гепатитов.
Также в этот список входят препараты, которые необходимы для оказания скорой и паллиативной медицинской помощи, и вакцины.
По мнению представителей Минпромторга, такие меры позволят реализовать или ускорить производство полного цикла лекарств без введения запретов на осуществление деятельности иностранных производителей в России.
Ранее сообщалось, что в России существуют риски возникновения дефицита льготных лекарств. дефицит может быть вызван новым механизмом госзакупок, который введет правило "второго лишнего". Обновленный порядок подразумевает преимущество фармкомпаний с производством полного цикла на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Новый принцип госзакупок предложил ввести Минпромторг. В свою очередь, ведущие фармобъединения и общественные организации написали правительству письмо, в котором предупредили о риске возникновения дефицита.
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