Минпромторг прокомментировал сообщения о дефиците лекарств в России

Фото: depositphotos/Manka

В министерстве промышленности и торговли России ответили на недавние сообщения фармацевтов о возможной нехватке лекарств на территории РФ. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Введение механизма "второй лишний" поможет нивелировать жесткую зависимость производителей готовых лекформ от нестабильного объема производства субстанций", – пояснили в Минпромторге.

Действие механизма коснется перечня стратегически значимых лекарственных препаратов, среди которых указаны средства, предназначенные для лечения и профилактики сердечно-сосудистых, онкологических, орфанных заболеваний, а также заболеваний органов дыхания, инсулинозависимого сахарного диабета, ВИЧ-инфекции и гепатитов.

Также в этот список входят препараты, которые необходимы для оказания скорой и паллиативной медицинской помощи, и вакцины.

По мнению представителей Минпромторга, такие меры позволят реализовать или ускорить производство полного цикла лекарств без введения запретов на осуществление деятельности иностранных производителей в России.

Ранее сообщалось, что в России существуют риски возникновения дефицита льготных лекарств. дефицит может быть вызван новым механизмом госзакупок, который введет правило "второго лишнего". Обновленный порядок подразумевает преимущество фармкомпаний с производством полного цикла на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Новый принцип госзакупок предложил ввести Минпромторг. В свою очередь, ведущие фармобъединения и общественные организации написали правительству письмо, в котором предупредили о риске возникновения дефицита.