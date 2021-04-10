Кабмин утвердил порядок приобретения лекарств для детей с тяжелыми заболеваниями

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Кабмин РФ утвердил порядок приобретения лекарств для детей с тяжелыми заболеваниями, а также правила введения специального информационного ресурса для помощи детям, которым необходима поддержка фонда "Круг добра". Об этом сообщается на сайте правительства России.
"Для помощи тяжелобольным детям, которым требуется поддержка фонда "Круг добра", в России будет действовать специальный информационный ресурс. Правила его ведения, а также порядок закупки лекарств и медицинских изделий для таких пациентов утвердило правительство", – говорится в материале.
Отмечается, что информационный ресурс будет входить в состав единой государственной информационной системы в области здравоохранения. Там соберут заявки регионов на получение препаратов, заявления родителей, на основе которых создадут такие заявки, а также разместят перечень заболеваний, с которыми работает фонд.
Известно, что необходимость в лекарствах будет определять экспертный совет фонда "Круг добра" на основе заявок от регионов. Закупать препараты будет министерство здравоохранения или подведомственные ему учреждения, а также сам фонд.
Ранее сообщалось, что правительство утвердило правила назначения пособия для малообеспеченных семей на детей от трех до семи лет включительно.
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